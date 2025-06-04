Існує кілька простих способів не дати хом'яку гризти прути клітки

Іноді власники помічають, що хом’як регулярно гризе прути клітки. Це може здаватися звичкою, проте кусання прутів може бути шкідливим. The Spruce Pets розповідає, чому хом’як гризе клітку та як зупинити таку поведінку.

Чому хом’як гризе клітку?

Є кілька основних причин, чому хом'яки гризуть прути клітки:

Стирання зубів: На відміну від людей, у хом'яків зуби ростуть протягом усього їхнього життя. Через це їм потрібно гризти речі, щоб зуби не ставали занадто довгими. Іноді їжа, яку пропонують хом'яку, не забезпечує достатньої жувальної дії, тому він шукає в клітці інші предмети, які можна погризти. Нудьга: Якщо у клітці недостатньо іграшок, з якими можна пограти або погризти, хом'як може почати гризти прутики від нудьги. Хом'яки потребують розумової та фізичної стимуляції, так само як і інші домашні тварини, і якщо їх ізолювати в маленькій прямокутній клітці, де їм нічого робити, вони можуть вдатися до цієї активності. Стрес: Хом'яки можуть почати гризти клітку, щоб зняти стрес, спричинений різноманітними факторами в їхньому середовищі. Поширеними прикладами стресових факторів є надмірно зацікавлені коти, діти, які не розуміють, як поводитися з ними, замала клітка, або неякісна підстилка.

Як зупинити таку поведінку?

Існує кілька простих способів не дати хом'яку гризти прути клітки.