Нудьга чи стрес: чому хом’як гризе клітку і як це зупинити
Існує кілька простих способів не дати хом'яку гризти прути клітки
Іноді власники помічають, що хом’як регулярно гризе прути клітки. Це може здаватися звичкою, проте кусання прутів може бути шкідливим. The Spruce Pets розповідає, чому хом’як гризе клітку та як зупинити таку поведінку.
Чому хом’як гризе клітку?
Є кілька основних причин, чому хом'яки гризуть прути клітки:
- Стирання зубів: На відміну від людей, у хом'яків зуби ростуть протягом усього їхнього життя. Через це їм потрібно гризти речі, щоб зуби не ставали занадто довгими. Іноді їжа, яку пропонують хом'яку, не забезпечує достатньої жувальної дії, тому він шукає в клітці інші предмети, які можна погризти.
- Нудьга: Якщо у клітці недостатньо іграшок, з якими можна пограти або погризти, хом'як може почати гризти прутики від нудьги. Хом'яки потребують розумової та фізичної стимуляції, так само як і інші домашні тварини, і якщо їх ізолювати в маленькій прямокутній клітці, де їм нічого робити, вони можуть вдатися до цієї активності.
- Стрес: Хом'яки можуть почати гризти клітку, щоб зняти стрес, спричинений різноманітними факторами в їхньому середовищі. Поширеними прикладами стресових факторів є надмірно зацікавлені коти, діти, які не розуміють, як поводитися з ними, замала клітка, або неякісна підстилка.
Як зупинити таку поведінку?
Існує кілька простих способів не дати хом'яку гризти прути клітки.
- Дайте хом'яку безпечні предмети для гризіння. Перш за все, ви повинні переконатися, що в клітці є багато безпечних предметів, які він може гризти. Дерев'яні іграшки, такі як драбинки, ласощі для гризунів або блоки з їжею – чудові варіанти, які можна легко замінити за потреби.
- Розважайте свого хом'яка. Переконайтеся, що у вашого хом’яка є колесо для тренувань та інші предмети, по яких він може лазити, досліджувати та отримувати фізичні задоволення.
- Скоротіть кількість стресових факторів. Переконайтеся, що ваш хом'як не відчуває стресу. Маленьку клітку може знадобитися замінити на більшу, а також змінити місце, де вона стоїть. Якщо клітка стоїть біля вікна, птахи на вулиці можуть становити загрозу для вашого хом'яка, а якщо клітка стоїть близько до землі або якщо у вас є кішка, яка може до неї дістатися, можливо, її потрібно буде переставити, щоб інші домашні тварини не лякали вашого хом'яка.Галасливі або енергійні діти також можуть бути джерелом стресу, тому можливо, вам доведеться поставити клітку в тиху кімнату. Також завжди слідкуйте за тим, щоб з хом’яком поводилися поступово та м’яко.
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