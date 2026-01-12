За словами ветеринара, така поведінка має кілька природних пояснень

Коти нерідко виявляють дивну звичку – заповзають під ковдру або плед, і це може викликати питання у їхніх власників. За словами ветеринара, така поведінка має кілька природних пояснень. Catster розповідає, чому ж ваш кіт так любить ховатися під ковдру.

1. Внутрішній інстинкт захисту.

У дикій природі коти ховаються та перебувають в укриттях, щоб захиститися від хижаків та непередбачуваних загроз. І хоча вони більше не живуть у дикій природі, це все ще закладено в їх поведінці.

2. Відчуття безпеки.

Іноді коти люблять закопуватися в ковдри з тієї ж причини, що й ми – щоб створити відчуття безпеки. Крім того, ваш кіт бачить, як ви це робите та відчуває, що хоча затишно вмоститися поруч зі своєю улюбленою людиною.

3. Ігрова поведінка.

Деякі коти можуть ховатися під ковдрою, щоб потім вилізти та напасти на когось або щось. Вони також можуть використовувати це як техніку, щоб заохотити інших котів гратися з ними.

4. Тривога.

Якщо кіт почав частіше ховатися під ковдрою, це може бути пов’язано з тривогою. Якщо він трохи полохливий або відчуває дискомфорт від швидких рухів, гучних звуків чи нового середовища, він, ймовірно, намагається знайти комфортне місце під ковдрою, щоб почуватися спокійніше.

5. Хвороба.

Іноді кіт намагається ізолюватися, коли почувається не дуже добре. Якщо ваш кіт раптом почав так поводитися і, здається, намагається уникнути звичайного розпорядку дня, можливо, настав час записатися до ветеринара.