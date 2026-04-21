Відмова кота від сухого корму – поширена ситуація, яка може мати як прості, так і серйозні причини. Іноді це пов’язано зі звичками або вподобаннями тварини, але в окремих випадках відмова може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. Cats розповідає, чому ваш кіт не їсть сухий корм.

Чому кіт не їсть сухий корм?

Коту просто не подобається сухий корм.

У котів теж є чіткі вподобання щодо їжі. І зазвичай вони формують ще з раннього віку. Текстура, запах і смак сухого корму суттєво відрізняються від вологого, тому для багатьох котів такий перехід дається непросто.

Кіт натякає, що щось не так.

Якщо кіт раптово відмовляється від сухого корму, але при цьому охочу їсть ласощі, варто перевірити упаковку корму. Коти можуть не їсти занадто стару їжу, уникаючи можливих проблем із травленням, а також бувають доволі чутливими навіть до незначних змін у рецептурі чи складі.

Зміни в середовищі.

Харчові звички котів зазвичай доволі сталі, і на них можуть впливати навіть незначні зміни. Їм може не подобатись нова миска, або нове місце, де ви її поставили.

Кіт у стані стресу.

Якщо кіт відчуває стрес, у нього може зникнути апетит. Гучні звуки, поява нових домашніх тварин або конфлікти за територію – це все здатне викликати тривогу навіть у спокійних котів.

У кота болить рот.

Іноді відмова від їжі може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям. Зокрема, причиною можуть бути захворювання зубів, ясен або інші стани, які ускладнюють пережовування сухого корму. У таких випадках кіт може відмовлятися від сухого корму, хоча вологий при цьому їстиме.

Також втрату апетиту можуть спричиняти загальні хвороби, тому якщо кіт не їсть тривалий час, це привід звернутися до ветеринара.

Що робити власнику?

Щоб розв’язати проблему, варто діяти поступово:

Перевірте свіжість корму. Змінюйте раціон без різких переходів. Спробуйте інший смак або бренд корму. Зверніть увагу на поведінку і самопочуття кота.

Якщо відмова від їжі триває довго або супроводжується іншими симптомами, краще не зволікати з консультацією ветеринара.