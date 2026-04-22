Якщо ваш кіт їсть траву, існує кілька теорій щодо того, що може відбуватися

Багато власників помічають, що коти іноді їдять траву, і це викликає занепокоєння. Але ветеринари пояснюють: у більшості випадків така поведінка є нормальною і не завжди свідчить про хворобу. PetMD розповідає, чому ж ваш кіт їсть траву.

Чому ваш кіт їсть траву?

Виведення волосяних грудочок.

Оскільки коти часто блюють після того, як з’їли траву, деякі вчені висувають гіпотезу, що предки домашніх котів їли траву, щоб вивести зі шлунка інші неперетравлювані речовини. Наприклад, коти, які полювали на дрібну здобич, можливо, прагнули позбутися пір’я та дрібних кісток, які не перетравлюються швидко.

Сучасні коти можуть використовувати цей метод для виведення волосяних грудочок, але дослідження 2021 року не виявило різниці в схильності до поїдання трави між довгошерстими (тобто схильними до утворення волосяних грудочок) та короткошерстими котами.

Полегшення запорів.

Трава, яку кіт не вибльовує, зазвичай виводиться з організму у незміненому вигляді разом із калом. Це може сприяти покращенню перистальтики товстої кишки у котів із легкими запорами.

Котам, які часто страждають від проблем із випорожненням, рекомендується раціон з підвищеним вмістом клітковини. Якщо вас турбує питання регулярності випорожнень у вашого кота, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Профілактика паразитів.

Існують припущення, що багато видів диких тварин навмисно поїдають траву та рослинні волокна, щоб зменшити кількість кишкових паразитів. У калі вовків було виявлено дорослих черв’яків, обгорнутих рослинною масою.

Хоча немає жодних доказів того, що домашні коти навмисно їдять траву з цією метою, це є дуже ймовірною причиною, чому з еволюційної точки зору цей вид зберіг цю особливість.

Додаткове вживання вітамінів і мінералів.

Хоча трава не засвоюється легко, її споживання може допомогти усунути деякі незначні дефіцити мінералів або вітамінів. Дослідження, які б точно визначили, що саме коти можуть засвоїти з трави, не проводилися, але важливо переконатися, що ваш кіт харчується збалансованим кормом для домашніх тварин, щоб уникнути можливого дефіциту вітамінів.

Трава смачна.

Деяким котам може просто подобатися трава та зелень. Коти мають унікальні характери та смаки, і деякі з них можуть просто любити траву.

Чи варто турбуватися, якщо ваш кіт їсть траву?

Хоча поїдання трави є дуже поширеною поведінкою у котів, це не завжди є нормальним явищем. Якщо ви помітили, що ваш кіт часто їсть траву, а потім її вибльовує, це може свідчити про захворювання шлунково-кишкового тракту.

Порадьтеся з ветеринаром щодо виключення цих захворювань за допомогою аналізів, особливо якщо така поведінка з’явилася нещодавно або стає все частішою.