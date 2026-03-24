Власники часто несвідомо формують проблемну поведінку своїх собак

Маленькі собаки часто мають репутацію більш галасливих і агресивних, ніж великі породи. Втім, фахівці наголошують: причина такої полягає не в розмірі тварини, а насамперед у підході власників до виховання. «24 канал» розповідає, чому ж маленькі собаки частіше агресивні.

Чому маленькі собаки часто агресивні?

Етолог Алехандро Карреньо пояснює, що власники часто несвідомо формують проблемну поведінку своїх собак. За його словами, існує кілька поширених помилок, які можуть формувати агресивну поведінку у маленьких порід.

Надмірна опіка.

Це одна з найпоширеніших помилок, адже деякі власники постійно переживають за маленького улюбленця, беруть його на руки при зустрічі з людьми або іншими тваринами. У результаті таких дій пес починає сприймати світ як небезпечний і реагує на нього страхом і агресією.

Ставлення як до «іграшки».

Ще одна проблема – сприйняття маленького пса як декоративної тварини або іграшки. Його часто носять на руках, постійно тискають і не зважають на особистий простір. Однак будь-який пес має власні межі. І коли їх порушують, тварина може реагувати агресією.

Недостатня соціалізація.

Маленьким породам часто не приділяють достатньо уваги в плані активних прогулянок чи спілкування з іншими тваринами. І відсутність соціалізації призводить до тривожності. Через це улюбленець може почати голосно гавкати або навіть кидатися на інших тварин чи навіть людей.

Виправити таку поведінку у маленьких собак можливо, якщо змінити підхід до їхнього виховання. Ставтеся до маленького пса, так само як і до великого – з чіткими правилами та послідовністю у поведінці.