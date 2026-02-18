Деякі ваші повсякденні звички можуть дратувати тварину або викликати у неї стрес

Нерідко власники собак щиро вважають, що їхній вихованець постійно щасливий бути поруч. Проте деякі ваші повсякденні звички можуть дратувати тварину або викликати у неї стрес. American Kennel Club розповідає, як ви можете дратувати собаку, навіть не помічаючи цього.

Що може дратувати собаку?

Постійна нестабільність та відсутність рутини

Собаки знаходять розпорядок дня заспокійливим. Знання того, чого очікувати, наприклад, коли ви повернетеся додому або коли прибуде їхня вечеря, знімає їхній стрес. І якщо ви не встановите для свого собаки розпорядок дня, це може спричинити тривогу та проблемну поведінку.

Намагайтеся задовольняти потреби вашого собаки за послідовним графіком.

Залишаєте собаку на самоті

Собаки дуже соціальні та потребують людської компанії. Якщо ви залишаєте часто на самоті свого улюбленця, це точного його розчарує. Звичайно, ви не можете бути зі своїм улюбленцем щохвилини, але надмірна ізоляція призводить до проблем в поведінці. Обов’язково проводьте якісно час зі своїм улюбленцем щодня.

Обнімання собаки

Обнімати своїх близьких – це природно. Водночас деякі люди вважають обійми вторгненням у їхній особистий простір. Так само й багато собак не люблять міцних обіймів. Обійми є формою обмеження – ваш собака не може вирватися або втекти, коли ви тримаєте його в обіймах. Це також може здаватися загрозою. Хоча деякі собаки не проти обіймів від своїх господарів, краще знайти більш дружні до собак способи прояву любові.

Погладжування собаки по голові

Собаки не люблять, коли над ними простягають руки, – це для них загроза. Якщо ви навчитесь читати мову тіла собак, то помітите сигнали стресу, коли гладите собаку по голові. Замість цього, краще гладити собаку в менш загрозливих місцях, наприклад, на грудях або по шиї.

Кричати на собаку

Для собаки крик є людським еквівалентом гавкання. Вони знають, що ви чимось роздратовані, але оскільки не розуміють значення вашої мови, не мають уявлення, чому ви так поводитеся. Це засмучує і бентежить їх. Також крик може збуджувати вашу собаку, такі дії здатні посилити недисципліновану поведінку тварини.