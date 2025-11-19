Кіт виявляє свою прихильність облизуючи вас, так само як ви, коли гладите його

Коли кіт облизує вас, це може бути не просто проявом любові – така поведінка несе кілька глибших значень. The Spruce Pets розповідає, чому ж ваш улюбленець це робить.

Чому кіт облизує вас?

Прихильність

Кіт виявляє свою прихильність облизуючи вас, так само як ви, коли гладите його. Якщо вашому коту подобається облизувати вас, він, ймовірно, хоче ніжності у відповідь.

Маркування території

Коти використовують феромони для позначення своєї території. У них є маленькі залози на щоках, що виділяють феромони, які можуть відчути інші коти, але не люди. Тручись щоками об меблі, інших тварин або ваші ноги, вони позначають свою територію. Так само ваш кіт може облизувати вас, щоб заявити, що ви її власність. Коли ваш кіт лиже або треться об вас, він підтверджує вашу важливість для нього, сигналізуючи іншим котам, що ви зайняті.

Пошук уваги

Якщо ви завжди реагуєте, коли кіт вас лише, він швидко зрозуміє, що облизування привертає до нього увагу. Ви можете помітити, що ваш кіт лиже вас, коли хоче їжі, пограти або посидіти у вас на колінах.

Навчання та виховання

Багато котів думають про господарів, як членів сім’ї. Але водночас вважають їх дещо невмілими у виконанні котячих обов’язків. Тому коли коти лижуть вас, вони можуть вчити вас доглядати за собою, виявляючи прихильність. Коти також вилизують інших домашніх тварин, щоб заспокоїти їх. Вони уважно ставляться до настрою своїх господарів, часто стають більш ласкавими, коли ви перебуваєте в стресі або хворієте, намагаючись полегшити тривогу, як ви б це зробили для них.

Приємний смак

Одна з очевидних причин, чому ваш кіт може вас облизувати – це наявність чогось смачного на вашій шкірі. Якщо ви тримали в руках рибу, м’ясо чи іншу їжу, ваш кіт може захотіти злизати з вас цей смак.