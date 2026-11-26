Головна порада для покупців – не поспішати

«Чорна пʼятниця» традиційно приваблює покупців обіцянками великих знижок на техніку, побутові прилади та товари для здоров’я. Однак акційна ціна не завжди означає, що товар справді можна придбати дешевше, ніж в інші періоди року. Масштабне дослідження британської організації Which? показало, що лише 22% пропозицій під час розпродажів «чорної пʼятниці» 2025 року мали найнижчу ціну за весь досліджуваний період.

Що показала перевірка цін на «чорну пʼятницю»

Дослідники Which? перевірили понад 250 тисяч цін на 756 товарів із категорій побутової техніки, електроніки та товарів для здоров’я. До аналізу увійшли пропозиції восьми великих британських торговельних мереж. Фахівці порівнювали вартість товарів під час періоду розпродажів, який охоплював два тижні до «чорної пʼятниці» та два тижні після неї, із цінами протягом шести місяців до та після акції.

Результати виявилися показовими:

лише 22% товарів під час періоду розпродажів мали найнижчу ціну за весь досліджуваний рік;

для 44% товарів акційна вартість була такою самою, як і найнижча ціна в інші періоди;

27% товарів протягом наступних шести місяців продавали дешевше, ніж під час «чорної пʼятниці»;

62% товарів після розпродажу можна було придбати за такою самою або нижчою ціною.

За висновками аналітиків організації, покупцям не обов’язково поспішати з оформленням замовлення. Значна частина акційних пропозицій згодом повторюється, а деякі товари навіть стають дешевшими.

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Які товари під час розпродажу не були найвигіднішою покупкою

Серед товарів, які дослідники перевірили, були електрична зубна щітка Oral-B iO6 із дорожнім футляром, навушники Bose QuietComfort Ultra другого покоління, стайлер Dyson Airwrap, телевізори LG та бездротові навушники Samsung.

Наприклад, електричну зубну щітку Oral-B iO6 у магазині Currys під час «чорної пʼятниці» продавали за 110 фунтів стерлінгів замість заявлених 300 фунтів. Проте після завершення розпродажу її вартість знижували ще 59 разів. У квітні товар ненадовго подешевшав до 89,99 фунта, а протягом трьох тижнів його можна було придбати за 99,99 фунта.

В організації наголошують, що такий приклад показує, чому не варто орієнтуватися лише на перекреслену початкову ціну та відсоток знижки. Навіть товар із позначкою про особливо вигідну пропозицію може згодом коштувати дешевше.

Чи гарантують магазини справжні знижки

Деякі торговельні мережі мають власні правила, які повинні захищати покупців від невигідних пропозицій. Однак важливо уважно читати умови таких гарантій і перевіряти, чи поширюються вони на конкретний товар.

Наприклад, британська мережа Argos обіцяє, що товари з позначкою Price Guarantee не подешевшають до опівночі напередодні Різдва. У дослідженні Which? 65% перевірених пропозицій цієї мережі мали найнижчу ціну порівняно з наступними шістьма місяцями. Жоден товар, який згодом подешевшав, не порушив обіцянку щодо вартості до Різдва.

Мережа Currys гарантує, що ціна товарів під час «чорної пʼятниці» не була нижчою протягом попередніх шести місяців. Дослідники знайшли сім товарів, які раніше продавали дешевше, але жоден із них не мав спеціальної позначки про найнижчу ціну за весь час.

Інші магазини також пропонують механізми повернення різниці або зрівнювання цін.

Чи варто взагалі купувати під час «чорної пʼятниці»

Попри сумнівні знижки, розпродажі можуть бути корисними для тих, хто заздалегідь визначився з покупками. У межах опитування 2129 людей 30% респондентів повідомили, що купували товари у «чорну пʼятницю» 2025 року. Найчастіше вони обирали одяг, взуття та аксесуари – цю категорію назвали 54% опитаних. Ще 46% купували техніку, а 25% – товари для здоров’я та краси.

Перевага розпродажів полягає у великій кількості пропозицій від різних магазинів. Якщо покупець заздалегідь знає, які навушники, телевізор або побутовий прилад йому потрібні, він має більше шансів придбати їх за нижчою ціною.

Водночас наявність знижки не завжди свідчить про реальну економію. Тому важливо заздалегідь спланувати бюджет, визначити пріоритетні покупки та порівняти вартість потрібних товарів у різних магазинах.