У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 19 квітня:

У Львові карантин вже не такий суворий. Почали працювати непродовольчі ринки і літні майданчики ресторанів. Таке рішення розкритикував голова ЛОДА Максим Козицький. З’ясуємо, як відреагували на послаблення місцеві підприємці.

Більше тисячі доз вакцини Pfizer доставили до Львова. Дізнаємось, як просувається кампанія щеплень проти коронавірусу.

Чи можна захистити дисертацію без хабарів? Історія аспірантки та журналістки Олесі Яремчук про корупційну кругову поруку в українських університетах спричинила бурю в соцмережах. Обговоримо стан нашої освіти з народною депутаткою від партії «Голос» Наталією Піпою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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