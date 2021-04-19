«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 19 квітня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 19 квітня:
- У Львові карантин вже не такий суворий. Почали працювати непродовольчі ринки і літні майданчики ресторанів. Таке рішення розкритикував голова ЛОДА Максим Козицький. З’ясуємо, як відреагували на послаблення місцеві підприємці.
- Більше тисячі доз вакцини Pfizer доставили до Львова. Дізнаємось, як просувається кампанія щеплень проти коронавірусу.
- Чи можна захистити дисертацію без хабарів? Історія аспірантки та журналістки Олесі Яремчук про корупційну кругову поруку в українських університетах спричинила бурю в соцмережах. Обговоримо стан нашої освіти з народною депутаткою від партії «Голос» Наталією Піпою.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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