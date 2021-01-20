«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 20 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 21:30 0
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 20 січня:
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У Львові вирішують, скільки грошей виділити на розвиток медицини. Дізнаємось, чи дійшли згоди медики і місцеві депутати після візиту комісії до лікарні швидкої допомоги.
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Локдаун таки завершиться цього тижня. Уряд вирішив не продовжувати жорстких обмежень. Обговоримо останні соціологічні дані: чи вірять українці в ефективність карантину та вакцинування від Covid.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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