У ДТП між мікроавтобусом Opel Vivaro з легковим авто Subaru неподалік Крехова чотири жінки отримали тілесні ушкодження. Зіткнення сталося близько 10:45 понеділка, 3 травня, у селі Фійна Львівського району. Поліція наразі з'ясовує обставини аварії, винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення.

Про ДТП у селі Фійна львівська поліція повідомила вранці 4 травня. «Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Opel Vivaro, яким керував 28-річний мешканець одного з сіл Львівського району, та легковик Subaru під керуванням жителя міста Жовква віком 50 років. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали пасажирки легковика віком 69, 42, 19 та 16 років. Їх усіх доставили у лікарню», – зазначили у прес-службі поліції.

За фактом цієї ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі з трирічним позбавленням права керувати авто. Однак наразі немає жодної іншої інформації про те, як сталося це зіткнення і хто саме є його винуватцем.