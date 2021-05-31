Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало партнерські відносини з відділом зовнішньої розвідки Данії для стеження за високопоставленими чиновниками сусідніх країн, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Про це пише BBC з посиланням на данські ЗМІ.

Дані є результатом внутрішнього розслідування, проведеного в 2015 році Службою військової розвідки Данії щодо ролі АНБ.

Згідно з розслідуванням, в 2012 і 2014 рік АНБ використовувало датські інформаційні кабелі, щоб шпигувати за високопоставленими чиновниками в Швеції, Норвегії, Франції і Німеччини, включаючи колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і колишнього лідера німецької опозиції Пера Штайнбрюка.

Як повідомляє Danmarks Radio, посилаючись на дев’ять джерел, АНБ нібито отримало доступ до текстових повідомлень і телефонних розмов, які були підключені до данських Інтернет-кабелів. Це мало кодову назву «Операція Данхаммар» і дало можливість отримати дані, використовуючи телефонні номери політиків.

Данія, близький союзник Сполучених Штатів, має декілька ключових станцій посадки підводних інтернет-кабелів, що йдуть в Швецію, Норвегію, Німеччину, Нідерланди і Велику Британію.

Внутрішнє розслідування розвідкою Данії було розпочато в 2014 році після побоювань з приводу витоків Едварда Сноудена в попередньому році, що розкривають роботу АНБ.

Нагадаємо, що у 2013 році від колишнього співробітника АНБ і ЦРУ Едварда Сноудена стало відомо про програму стеження Агентства нацбезпеки. Стеження полягало у зборі метаданих, тобто даних про номери, місце, час і тривалість дзвінків. Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабні стеження. Потім він вилетів в Гонконг, а звідти – до Росії, де понад місяць перебував в транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво» у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт. Надані Сноуденом матеріали спричинили низку міжнародних скандалів.

Наразі Сноуден перебуває у Росії, де отримав політичний притулок. В США йому загрожує 30 років ув'язнення за шпигунство.