Також Данія спільно зі Швецією надасть Україні БМП CV90

Україна отримає від Данії новий пакет військової допомоги вартістю 2,1 млрд данських крон (приблизно 281 млн євро). Гроші підуть на посилення української протиповітряної оборони та підтримку роботи наданих західних винищувачів, повідомили у пресслужбі уряду Данії у четвер, 19 грудня.

Зазначається, що Україна отримає вже 23 оборонний пакет від Данії. Гроші спрямують на пріоритетні потреби України у боротьбі проти російської агресії.

«Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми надаємо пріоритет більшій підтримці протиповітряної оборони. Крім того, пакет містить фінансовий внесок у функціонування бойової авіації України, у розбудові якої Данія відіграла особливу роль, передавши бойові літаки F-16 і підготовивши особовий склад», – повідомив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Окрім підтримки ППО та авіації, Данія спільно зі Швецією передасть бойові машини піхоти CV90, кількість яких не уточнюють. Крім того, країна спрямує більше свого персоналу для розширеної підтримки України з боку НАТО, та збільшить свій внесок у військову місію Євросоюзу у підтримці України.

Пакет військової допомоги виділили в межах перерозподілу коштів Українського фонду та відшкодувань Європейського фонду миру. 23-й оборонний пакет стане останнім із запланованих на 2024 рік.

До слова, 19 грудня Велика Британія також оголосила про виділення 286 млн доларів на військову допомогу Україні. Гроші витратять на посилення українських ВМС, ППО, та нові системи РЕБ.