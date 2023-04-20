Leopard 2 додадуть до поставки з сотні танків Leopard 1, які пообіцяла Данія Україні

Данія та Норвегія планують передати 14 танків Leopard 2 на потреби України. Про це повідомило у четвер, 20 квітня, данське видання DR.dk з посиланням на данського міністра оборони Троельса Лунда Поульсена та міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена.

Ще 14 танків німецького виробництва додадуть до вже оголошеної сотні Leopard 1, передачу яких анонсували в Данії. Закуповувати важку техніку країна буде спільно з Нідерландами.

«Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами 100 вживаних Leopard 1», – заявив Ларс Льокке Расмуссен.

За словами міністра оборони Данії, танки Leopard 2 планують передати Україні на початку 2024 року після того, як Данія та Нідерланди закуплять їх у Німеччини та інших країн. Троельс Лунд Поульсен розповів, що країна планує до кінця 2023 року передати України щонайменше 80 танків Leopard 1.