Уряд і парламентські партії Данії погодилися виділити ще 300 млн данських крон (майже 43 млн доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України, пише «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Данії.

«Боротьба України за свободу – це також наша і Європи боротьба за свободу. Саме тому уряд разом з партіями у парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон. Уряд і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям», – заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони й передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.

Додамо, що під час Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка проходила в Копенгагені 11 серпня, було акумульовано понад 1,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані цього та наступного року.

Ця конференція, ініціатором якої стали Велика Британія та Данія, стала логічним продовженням так званого формату «Рамштайн», під час якого союзники та партнери по НАТО домовилися посилювати подальшу військову допомогу Україні. У Копенгагені сторони домовилися про створення фонду для збільшення фінансування виробництва зброї – його очолила Велика Британія.