Правоохоронцям загрожує до 8 років тюрми

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозру двом поліцейським, які у Києві побили чоловіка біля будівлі Районного територіального центру комплектування. Про це у понеділок, 20 жовтня, повідомили пресслужби ДБР та Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що у п’ятницю, 17 жовтня, двоє правоохоронців побили чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК.

«Працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

У ДБР додають, що поліцейські побили затриманого після того, як він розпилив в салоні авто перцевий балончик. Постраждалого направили на проходження судово-медичної експертизи, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень.

Поліцейським оголосили підозри у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України), їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 7 жовтня Салтівський районний суд Харкова оголосив вирок колишньому працівнику Територіального центру комплектування Сергію Воловику, який побив заброньованого вчителя.