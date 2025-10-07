Колишній працівник ТЦК отримав вирок за побиття вчителя

Салтівський районний суд Харкова оголосив вирок колишньому працівнику Територіального центру комплектування Сергію Воловику. Чоловік під час виконання службових обов’язків побив вчителя, який мав бронювання від мобілізації. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомило «Суспільне».

Суд визнав винним Сергія Воловика у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки, попри прохання прокуратури про обмеження волі строком на чотири роки. Крім того, військовий заявив, що готовий компенсувати вчителю Юрію Федяю 30 тис. грн моральної шкоди, а також 21 тис. грн, витрачені на правову допомогу.

«Моя головна мета була показати та довести, що я не провокував працівників ТЦК, що сьогодні суд і підтвердив. Хочу подякувати всім за підтримку: близьким, друзям, знайомим, які мені написали – дуже важливо. Також хочу подякувати всім українцям, які підтримали мене у соціальних мережах – ваша увага і небайдужість дала можливість отримати такий результат, який сьогодні озвучив суд», – цитує «Суспільне» постраждалого.

Постраждалий Юрій Федяй. Фото: «Суспільне» / Дмитро Гребінник

За словами прокурора Сергія Яковенка, обмеження волі може бути причиною для звільнення Воловика з військової служби.

Нагадаємо, 11 травня 2025 року у мережі поширили відео, на якому видно як чоловік у військовій вдарив цивільного у живіт. У Харківському обласному ТЦК та СП того ж дня прокоментували поширені кадри. Там стверджували, що військовозобов'язаний під час перевірки документів спровокував співробітника ТЦК. Водночас причину конфлікту у ТЦК не повідомили, але заявили про призначення службового розслідування.

13 травня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що чоловік, якого вдарив співробітник ТЦК, є вчителем історії, прав людини та «Захисту Вітчизни» та має бронювання від мобілізації.

21 травня поліція Харкова повідомила військовому про підозру у хуліганстві. У червні стало відомо, що Сергія Воловика перевели на службу у бойову бригаду, що дислокується на Запоріжжі.