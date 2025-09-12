Легковик детектива НАБУ зіткнувся з вантажівкою, водій якої у важкому стані

ДБР розслідує обставини ДТП за участі детектива Національного антикорупційного бюро, яка сталася увечері четверга, 11 вересня, на межі Львівської та Івано-Франківської областей.

За даними ДБР, близько 19:00 на трасі між селами Вовчатичі Ходорівської громади та Помонята Рогатинської громади зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик Škoda, який, згідно з техпаспортом, перебуває у власності НАБУ. Як видно з оприлюднених фото та відео, унаслідок аварії обидва автомобілі зазнали дуже серйозних пошкоджень, а вантажівка перекинулася.

«Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні», – розповіли в ДБР.

Аварія сталася увечері 11 вересня

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми (ч. 2 ст. 286 ККУ). ДБР опитує свідків та з’ясовує обставини аварії.

Коментуючи ДТП за участі свого співробітника в НАБУ розповіли, що той був у відрядженні і на момент ДТП перебував у тверезому стані.

«НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро», – запевнили у відомстві.