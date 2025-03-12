Правоохоронці викрили керівництво «Київзеленбуд» на масштабному хабарництві

Співробітники Державного бюро розслідувань та Нацполіції викрили у Києві масштабну схему розкрадання бюджетних грошей. За даними слідчих, керівництво «Київзеленбуду» вимагало хабарі від підрядників, з якими укладало договори на проведення робіт. Річний обсяг «відкатів» становив мільйони гривень. Про це у середу, 12 березня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, керівник комунального об'єднання «Київзеленбуд» та його перший заступник систематично вимагали та отримували хабарі від підприємців, які вигравали тендери на бюджетне фінансування робіт. Так званий «відкат» становив 15% від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт.

Як зазначає Офіс генпрокурора, лише у лютому правоохоронці задокументували п’ять випадків отримання від підприємців понад 3 млн грн неправомірної вигоди.

«Ефективність схеми досягалася шляхом призначення на відповідальні посади “потрібних” людей, організації логістичної системи збору та доставлення грошей, підготовки учасників до участі у торгах, прикриття схеми на вищому рівні. Схема була інтегрована у владні механізми столиці та функціонувала за чітко вибудуваними правилами», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці оголосили про підозру шістьом учасникам злочинної організації, які займалися систематичним отриманням неправомірної вигоди від підприємств-підрядників (ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України). Серед підозрюваних – генеральний директор «Київзеленбуду», його перший заступник та заступник начальника одного з управлінь. Суд обрав для них запобіжні у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.