Підозрюваного затримали під час чергової спроби вивезти військовослужбовця

Правоохоронці затримали чоловіка, який організував незаконну втечу мобілізованих із полігону базового військового вишколу на Рівненщині. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення. Про це у п’ятницю, 27 березня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, цивільний через знайомих і родичів підшуковував військовослужбовців, які хотіли залишити службу. Він інструктував їх, як і коли залишити територію навчального центру, після чого забирав автомобілем і вивозив додому або в інше місце.

Вартість такої послуги становила щонайменше 5 тис. євро з людини. Гроші організатор отримував заздалегідь від родичів військових. За оперативною інформацією, схема діяла з кінця 2025 року.

Уночі 18 березня 2026 року правоохоронці затримали організатора під час чергової спроби вивезти військовослужбовця з навчального центру. Ще одного військового, який раніше скористався цією схемою, розшукали за місцем проживання.

Одного з військових, який скористався схемою, розшукали за місцем проживання (фото ДБР)

Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми посадовців навчального центру.

Двох військовослужбовців підозрюють у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), а цивільного – в організації цього злочину (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.