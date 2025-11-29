Чекайте біди: прикмети на свято Андрія про погоду та прогнози на зиму
30 листопада 2025 року православні та греко-католицькі громади України святкуватимуть день святого апостола Андрія Первозванного за новоюліанським календарем. Це свято супроводжується не лише релігійними обрядами, а й народними прикметами, які допомагають передбачити погоду на зиму та визначити, чого очікувати у наступні місяці. Про найцікавіші з них пишуть «Українські традиції».
Що віщує сніг
Якщо на Андрія піде сніг – зима буде холодною й сніжною.
Якщо снігу не буде – варто очікувати теплої та малосніжної зими.
Поведінка річок і погода
Якщо вода на річці тиха – зима буде м’якою і без сильних морозів.
Якщо вода шумна – варто готуватися до холодної та морозної пори.
Якщо вдень на свято буде тепла погода – це віщує неприємності або несподівані новини, до яких варто бути готовим.
Значення прикмет
Народні прикмети на Андрія збереглися протягом століть і передаються від покоління до покоління. Вони допомагають планувати зимові роботи, передбачати врожай і просто стежити за природними сигналами, які здавна вважалися ознаками майбутніх подій.