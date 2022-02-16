На позачерговій сесії Одеської обласної ради, яка пройшла у вівторок, 15 лютого, депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Шкарівський назвав територіальну оборону «бандформуванням».

Як пише місцевий сайт 048, на цьому засіданні депутати виділили 19 млн грн на організацію підрозділів територіальної оборони, а також передали низку комунальних приміщень для їх розташування. Цю ініціативу підтримали 45 депутатів.

Однак під час цього засідання депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Шкарівський під назвав підрозділи тероборони «бандформуванням».

«Ми вже проходили це в 2014 – 2015 роках. Вони бігали вулицями і відбирали у когось бізнес і самі визначали, хто у них внутрішній ворог. Це бандформування», – сказав Шкарівський.

Крім того, депутатка від Партії Шарія Яна Фрейман заявила, що скупчення військ Росії біля кордонів України та ймовірна військова агресія є «фейковими погрозами та хайпом». Її підтримав Шкарівський, який обурився, що під тероборону передали комунальні приміщення.

Однак депутати інших фракцій обурилися такими заявами. Зокрема, депутат від «батьківщини» Андрій Бабенко наголосив, що завдяки таким формуванням в Україні зупинили «русскую весну». Він також пригрозив за такі висловлювання «кулаком».

У кінцевому результаті депутати виділили гроші підрозділам тероборони і надали приміщення для їхнього розташування.

Нагадаємо, в Україні від початку року запрацював закон «Про основи національного спротиву». Тепер у країні мають сформувати Сили територіальної оборони, які у разі загрози виконуватимуть певні завдання у межах своєї місцевості. Вступити до Сил тероборони можуть не лише українці з військовим досвідом, але й цивільні.

У складі Сил територіальної оборони України будуть 25 бригад (одна бригада на регіон), які об'єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил тероборони у мирний час становитиме 10 тис. військових, в особливий період – понад 130 тис. (буде сформовано резерв).