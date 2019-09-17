Депутат Стрийської міськради через суд вимагає звіту міського голови

Андрій Поврозник звернувся до суду з позовом на Романа Шрамов'ята, проте вже двічі представники відповідача не прийшли

Головні новини Львова 17.09Богдан Опока, 17 вересня, 17:09 1304 0
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Депутат стрийської міськради Андрій Поврозник звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом на очільника міста Романа Шрамов'ята. Він вимагає, аби мер прозвітував про свою діяльність. Зокрема Андрій Поврозник просить суд зобов’язати міського голову зустрітись із представниками громадськості Стрия і дати відповіді на питання про події останнього року.

Адже саме за цей час сталося кілька гучних скандалів за участі посадовців міської ради. До прикладу, взимку на хабарі у 680 тис. грн затримали керівника комунального підприємства Стрийської міської ради. Посадовець організував схему із розкрадання бюджетних коштів і намагався утекти від поліції під час затримання. Інцидент у міськраді не прокоментували.

Окрім того, у 2019 році Стрий зайняв останнє місце у рейтингу прозорості міст.

«Ми маємо величезні проблеми — в нас на межі банкрутства водоканал. А міський голова не має жодного бажання пояснити, чому ж так є, а також, які він бачить виходи з цих ситуацій. Тому я вирішив скористатися тим єдиним законним способом, щоб зобов’язати його це вчинити — звернувся до суду», — пояснює причину позову до суду депутат Стрийської міської ради Андрій Поврозник.

Суд прийняв позов до розгляду, але вже вдруге відклав засідання – представники відповідача не прийшли.

Позивач переконаний: публічний звіт міського голови дасть можливість стриянам задати йому запитання і почути на них відповіді. І на основі цього зробити висновок, чи виконує він свої обов’язки.

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