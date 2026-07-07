Для продовження засідання ЛОР після обідньої перерви забракло кворуму

У вівторок, 7 липня, Львівська облрада зібралася на засідання після майже п’ятимісячної перерви. Депутати розглянули лише п’ять із понад 45 питань порядку денного і не прийшли на засідання після обідньої перерви. Виконувач обов’язків голови ради Юрій Холод оголосив вимушену перерву.

Зібравшись на позачергове засідання, депутати розглянули лише п’ять питань – сформували порядок денний, заслухали депутатські запити, ухвалили дві заяви (щодо підтримки колишнього командира 103 бригади Валерія Курка та з приводу загострення історичних дискусій) та інформацію щодо стану виконання Комплексної програми «Безпечна Львівщина».

Після обідньої перерви в сесійній залі зареєструвалися лише 39 депутатів, у той час для кворуму необхідно щонайменше 43. Варто зауважити, що насправді кількість присутніх у залі була ще меншою, аніж зареєстрованих, оскільки на деяких місцях були лише картки.

Список зареєстрованих за засіданні після обідньої перерви

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Після обіду до сесійної зали повернулися депутати фракцій «Свобода», частина «Європейської солідарності», «Голосу», НРУ. Не прийшли обранці від «Батьківщини», «Самопомочі» та «Слуги народу».

Нагадаємо, востаннє Львівська облрада збиралася на засідання близько п’яти місяців тому – 10 лютого 2026 року.

У порядку денному сьогоднішньої позачергової сесії було понад 45 питань, зокрема, призначення керівників лікарень та інших комунальних підприємств, затвердження технічної документації щодо виділення землі для курорту Віталія Антонова біля Славського, обрання представників громадськості до складу поліцейських комісій тощо.

Продовження засідання заплановане на четвер, 9 липня.