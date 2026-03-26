Стовбур старої акації притис юнака до паркану

На Буковині дерево впало на 19-річного хлопця та придавило його на смерть. Нещасний випадок трапився 25 березня в селі Подвірне Мамалигівської громади Дністровського району. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

19-річний хлопець підпрацьовував у мешканців села. Він спилював дерево на приватному господарстві. За словами старости села Івана Олієвського, стовбур старої акації притис юнака до паркану, повідомляє «Суспільне.Чернівці». Бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик, констатувала смерть буковинця.

За інформацією поліції, подію внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок») Правоохоронці з’ясовуватимуть всі обставини смерті юнака.