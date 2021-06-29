У США попереджають про небезпеку подорожей в окупований Росією Крим

Державний департамент США застерігає американських громадян від поїздок в окупований Росією Крим, а також в Росію. Про це ідеться у повідомленні на сайті Держдепу від 28 червня.

Зазначається, що через тимчасову окупацію Криму є загроза зловживань зі сторони окупаційної влади.

«У Криму є велика військова присутність Російської Федерації. РФ, ймовірно, буде здійснювати подальші військові дії в Криму в межах окупації цієї частини України. Продовжуються зловживання щодо іноземців та місцевого населення з боку окупаційної влади в Криму, особливо щодо тих, хто, як вважають, критикує владу на півострові», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що уряд США не має змоги надати екстрені послуги громадянам США, які подорожують окупованим Кримом, оскільки американським урядовцям заборонений в'їзд до Криму.

У Держдепі нагадують, що міжнародна спільнота, включно зі США та Україною, не визнає незаконну окупацію Криму.

Також у Держдепі радять утриматись від поїздок на Північний Кавказ, зокрема в Чечню та на гору Ельбрус, через загрозу тероризму та викрадення людей. Окрім того, громадянам США не рекомендують їхати в Росію.

«Не варто їздити до Росії через загрозу тероризму, переслідування з боку російських урядових спецслужбовців, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США у Росії та через довільне застосування місцевого законодавства», – кажуть у Держдепартаменті.

Там додають, що вже були випадки, коли американські громадяни безпідставно затримувались російськими спецслужбами без жодних доказів.

«Увесь персонал уряду США повинен ретельно продумати свою необхідність поїздок до Росії. Російські служби безпеки заарештували громадян США за фальшивими звинуваченнями, відмовили їм у справедливому та прозорому поводженні, засудили їх під час таємних судових процесів або без надання доказів», – ідеться у повідомленні.

Попередження стосується також колишніх урядовців США і тих, хто має бізнес у Росії чи інші підстави для подорожі.

До слова, у квітні США рекомендували своїм громадянам не їздити в Україну через ситуацію із коронавірусом та високий рівень злочинності та проблеми з безпекою у деяких регіонах.