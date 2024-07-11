Жителі Дніпропетровської області найбільше скаржаться на несправедливе застосування графіків погодинних відключень

Державна інспекція енергетичного нагляду здійснить поглиблену перевірку операторів системи розподілу. Зокрема інспекція з’ясовуватиме, на скільки справедливо розподіляють електроенергію в областях України. Про це у четвер, 11 липня, повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемаратону «Єдині новини».

За словами Руслана Слободяна, Держенергонагляд постійно контролює питання справедливого застосування графіків погодинних відключень.

«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – заявив Руслан Слободян.

Найбільша кількість скарг надходить від жителів Дніпропетровської області, тому перевірку розпочнуть із цього регіону. Після цього інспекція перевірить ще 5-6 областей України. Втім, Руслан Слободян зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

«Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», – підсумував Руслан Слободян.

Нагадаємо, «Укренерго» прогнозує зменшення кількості відключень електроенергії наприкінці липня. За словами члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойка, з ремонту мають вивести обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, в Україні очікують зниження температури повітря, що також дозволить зекономити електроенергію та пом’якшити обмеження в електропостачанні.

Як інформував ZAXID.NET, графіки погодинних відключень світла в Україні почали застосовувати з середини травня. До таких заходів вдались після систематичних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.