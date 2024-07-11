Держенергонагляд перевірить справедливість застосування графіків відключення світла
Найбільше скарг на несправедливі графіки відключення світла надходить від жителів Дніпропетровщини
Державна інспекція енергетичного нагляду здійснить поглиблену перевірку операторів системи розподілу. Зокрема інспекція з’ясовуватиме, на скільки справедливо розподіляють електроенергію в областях України. Про це у четвер, 11 липня, повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемаратону «Єдині новини».
За словами Руслана Слободяна, Держенергонагляд постійно контролює питання справедливого застосування графіків погодинних відключень.
«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – заявив Руслан Слободян.
Найбільша кількість скарг надходить від жителів Дніпропетровської області, тому перевірку розпочнуть із цього регіону. Після цього інспекція перевірить ще 5-6 областей України. Втім, Руслан Слободян зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.
«Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», – підсумував Руслан Слободян.
Нагадаємо, «Укренерго» прогнозує зменшення кількості відключень електроенергії наприкінці липня. За словами члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойка, з ремонту мають вивести обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, в Україні очікують зниження температури повітря, що також дозволить зекономити електроенергію та пом’якшити обмеження в електропостачанні.
Як інформував ZAXID.NET, графіки погодинних відключень світла в Україні почали застосовувати з середини травня. До таких заходів вдались після систематичних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.