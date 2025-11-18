Проєкт «Зелена країна» розпочався влітку 2021 року

Уже мільярд дерев в межах програми президента Володимира Зеленського «Зелена країна» висадили в Україні. Про це повідомили Державне агентство лісових ресурсів України та ДП «Ліси України» 18 листопада.

Символічне «мільярдне дерево» висадили на території Центрального військового шпиталю у Києві.

Генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець розповів, що символічним мільярдним деревом обрали дуб як «символ стійкості та незламності українського народу».

Символічним мільярдним деревом в Києві висадили дуб (Фото «Лісів України»)

Як відомо, програма «Зелена країна» стартувала у червні 2021 року. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що впродовж трьох років в Україні планують висадити 1 млрд дерев, а через 10 років – збільшити площу лісів на 1 млн га.

За час реалізації програми було залісено понад 100 тис. ділянок по всій Україні. Лісівники висаджували сосну звичайну, сосну Палласа, дуб звичайний, березу повислу, ясен, клен, бук, ялину, ялицю, модрину та інші.

Болоховець додав, що «Ліси України» працюють над виконанням другої частини програми президента – збільшення площі лісфонду на 1 млн га.