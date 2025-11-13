Активісти вимагають відновити незалежне Міністерство захисту довкілля й призначити керівника

Правозахисники та десятки громадських організацій вимагають відновити Міністерство захисту довкілля як окрему інституцію. Вони заявляють, що створене влітку Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке об’єднало функції трьох відомств, виявилось неефективним і лише посилило корупційні ризики.

В оприлюдненій на сайті громадської ініціативи «Голка» заяві йдеться про те, що майже пів року тому народні депутати проігнорували заклики низки ГО на чолі з правозахисною організацією «Екологія-Право-Людина» не ліквідовувати Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля). Тепер, після оприлюднення даних розслідування антикорупційної операції «Мідас», активісти наполягають не лише на кадрових змінах у Кабінеті міністрів, а й на невідкладному відновленні окремого Міністерства захисту довкілля.

«Міндовкілля – не “ресурсне відомство”. Це – ключовий державний орган, що має бути незалежним у формуванні довкіллєвої політики задля здорового життя у чистому довкіллі. Інтеграція цього міністерства у структуру, яка одночасно відповідає за економіку, аграрну політику та охорону довкілля, означає нівелювання довкіллєвих пріоритетів та постійний конфлікт інтересів у самому центрі ухвалення рішень, а також є дуже серйозним ризиком для виникнення нових корупційних схем», – заявляють підписанти.

З моменту створення нового відомства, за словами громадських активістів, не було реалізовано жодної ключової реформи, попри те що Україна зобов’язана адаптувати понад 200 директив і регламентів ЄС у сфері екології.

Об’єднане міністерство не справляється навіть із кризовими ситуаціями – незаконними рубками, несанкціонованими сміттєзвалищами, забудовою Карпат, а також збором доказів наслідків повномасштабної війни для довкілля, зауважують активісти.

«Європейська комісія у своєму звіті наголошує на викликах, які наразі є в Україні із захистом довкілля. Як то на значні корупційні ризики, які пов’язані з надро- і землекористуванням, з незаконними рубками. Окрім того, Європарламент зазначив, що “закон Ігоря Мазепи” (законопроєкт №12089) – це по суті легалізація краденого (лісів, узбережжя), а Єврокомісія зазначила, що цей закон має не тільки негативний вплив на довкілля, але й значні корупційні ризики», – ідеться в заяві.

Громадські організації нагадують, що раніше окреме Міндовкілля виступало стримувальним механізмом, який міг ініціювати вето на шкідливі проєкти. Його ліквідація, на їхню думку, відкрила шлях до зловживань і порушень, які ставлять під загрозу екологічну безпеку країни та перспективу вступу України до ЄС.

Учасники звернення закликали Верховну Раду якнайшвидше відновити незалежне Міністерство захисту довкілля й призначити керівника, здатного зміцнити довіру суспільства до уряду.