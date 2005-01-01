ДФС провела масштабні обшуки у офісі «Київстару»

ДФС вилучила документи в рамках розслідування провадження про несплату 2,4 млрд податків

Державна фіскальна служба України провела обшук в офісі мобільного оператора «Київстар» у рамках розслідування кримінального провадження за фактом несплати компанією близько 2,4 млрд грн податків. Про це повідомила прес-секретарка ДФС Наталія Непряхіна на своїй сторінці у Facebook.

«Під час проведення обшуку відповідно до змін до Кримінально-процесуального кодексу застосовувався відеозапис», - написала прес-секретарка ДФС.

4 січня президент мобільного оператора «Київстар» Петро Чернишов також повідомив, що представники податкової поліції провели обшук в офісі компанії.

«Сьогодні вранці до нас у головний офіс прийшли близько трьох десятків податкових поліцейських. Проникли через охорону всією ось такою бригадою, просто розсунувши наш турнікет, і пред'явили нам постанову Шевченківського районного суду Києва про дозвіл провести обшук нашого офісу. Що ж вони шукають у такому великому складі? Три договори, які укладені дуже давно ще за минулого керівництва компанії і вже припинили дію, і пару десятків додаткових документів до них», - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Петро Чернишов нагадав, що вже майже два роки триває суд між «Київстаром» і ДФС України, яка вважає, що недоплатив рекордну суму - майже 1,5 млрд грн - до бюджету України.

«Ми вважаємо, що ця справа придумана, оскільки компанія завжди справно й у повному обсязі перераховує всі податки та збори до бюджету країни», - заявив президент «Київстару».

Він також додав, що компанія продовжує роботу в нормальному режимі.