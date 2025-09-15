Твори прозвучать у виконані хорової капели імені Павла Чубинського

22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна ‒ Балтія ‒ Скандинавія ‒ Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського, художній керівник проєкту – Дмитро Радик.

Ця програма стала своєрідним міжкультурним діалогом, адже репертуар об’єднує сучасну хорову українську музику з творами композиторів країн Балтії, Скандинавії та Великої Британії, які з перших днів повномасштабної війни активно підтримують Україну.

У концертній програмі пролунають твори 16 композиторів, постаті яких визначають розмаїту хорову естетику ХХ–ХХІ століття – від мінімалістичної тиші Сильвестрова до масштабної духовної музики Дженкінса, від тендітних гармоній Ешенвалдса до потужної енергії Уусберга. Більшість композицій рідко виконуються в українських концертних залах, а деякі прозвучать уперше.

Вхід на подію безкоштовний за попередньою реєстрацією.

У проєкті хорове мистецтво об'єднує національні традиції та сучасні композиторські тенденції. Серед українських авторів – Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Ганна Гаврилець, Леся Дичко, Віктор Степурко, Ірина Алексійчук, Віктор Грицишин, Володимир Зубицький. Міжнародний сегмент репертуару представлено іменами Вітаутаса Мішкініса (Литва), Ерікса Ешенвалдса (Латвія), Пярта Уусберга (Естонія), Яна Сібеліуса (Фінляндія), Кнута Нюстедта (Норвегія), Свена-Давіда Сандстрема (Швеція), Ендрю Ллойда Веббера (Англія) та Карла Дженкінса (Уельс).

Концертну програму також буде представлено у Білій Церкві (11 жовтня) та Києві (16 жовтня).

Народна академічна хорова капела ім. Павла Чубинського була заснована у 1989 році. Ініціатором і першим художнім керівником колективу став Олександр Зюзькін, який понад чверть століття очолював капелу та заклав основи її високого художнього рівня. Впродовж десятиліть капела формувала власне звучання і сценічну культуру, здобувши міжнародне визнання. Колектив представляв українське хорове мистецтво в Україні, Литві, Естонії, Польщі, Фінляндії, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Італії, Німеччині, Греції, Австрії, Швеції, Данії, Південній Кореї, США та інших країнах. З 2017 року художнім керівником колективу є Дмитро Радик.

Капела носить ім’я українського етнографа, фольклориста і поета Павла Чубинського. Це найменування стало символічним – саме у виконанні колективу в грудні 1989 року на великому святковому концерті в селі Ревне вперше прозвучала саме хорова версія пісні Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна…» ще до її офіційного визнання Державним Гімном України.