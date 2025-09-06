У Національному музеї відрилась спільна виставка українських та французьких митців. Після першої виставки, яка відбулася спочатку у Національному музеї у Львові у вересні 2024 року, згодом у Парижі у лютому 2025 року, нова експозиція вдруге об’єднала художників двох країн.

UKRAFT — це міжнародна мистецька платформа, що об’єднує українських і французьких митців навколо ідеї діалогу, солідарності та взаємного пізнання через мистецтво. У 2025 році проєкт повертається до Львова з оновленою концепцією, де свої роботи презентуватимуть митці з Франції та України.

Однією з головних цьогорічних новинок стане розділ «Повернення з України» ‒ серія робіт французьких художників, створених під враженням від перебування в Україні. У ньому свої твори представили Сінді Сула, Маярті, Сесіль Батійя, Бенжамін Карбонн.

Ці художники вважають важливою фізичну присутність в Україні як жест солідарності та підтримки для українських митців.

Також на виставці експоновані твори українських художників. Серед них: Володимир Семків, Олеся Трофименко, Ольга Кузюра, Ярина Шумська, Тереза Барабаш.

UKRAFT стала діалогом та обміном досвідом. Вона вражає є великим об’ємом та не кількістю представлених творів, а їх якістю, коли в експозиції немає прохідних робіт. Кожна з них є важливим та цікавим творчим висловлюванням.

Виставка триватиме до 28 вересня 2025 року.

Фото Катерини Сліпченко