Традиційно представляємо кілька цікавих експозицій, які тривають у Львові та на які обов’язково варто встигнути, не забуваючи при цьому про інші цікаві виставкові проєкти.

Виставка Михайла Французова «Спроба назви»

Артцентр «Дзиґа», до 5 вересня

Роботи Французова належать до альтернативного фотомистецтва 1980-х років (фото «Дзиґи»)

Останні ні триває виставка відомого львівського фотографа Михайла Французова (1956-2024). Михайло Французов документував Львів та події кінця 1980-х – початку 1990-х. На серіях портретних фотографій, відзнятих у 1980-х, можна побачити чи не усю тодішню богему міста. Після навчання у Львівській політехніці разом з колегами-архітекторами заснував групу фотографів-любителів «Вежа», що збиралася в будинку Спілки архітекторів. Проте члени «Вежі» не відповідали тодішнім нормам соцреалізму. У 1984 році їх розкритикували за «формалізм» та «аполітичність», а Михайла Французова усунули від керівництва. Його роботи належать до альтернативного фотомистецтва 1980-х років.

Виставка Любомира Медвідя «В житі. Над прірвою»

Галерея Shum, до 10 вересня

На відкриті виставки «В житі. Над прірвою» (фото галереї Shum)

«Віру в людину, у достойність цивілізації прагматичний Розум відхиляє просто і без напруги, як першопричину роздратування. Нині вкупі із вседозволеністю й цинізмом профанний комфорт домінує над вірою серед всюдисущого дефіциту моралі, гідності, честі. Такий стан абсолютною більшістю суспільства оцінюється як прийнятний, правомірний, оправданий, розумний, як прикмета сьогодення, хоча насправді він – синдром, ознака глибоко лінивого недбальства стосовно людини, людства, культури, майбутності, гармонійності буття. Криза ще й досі не надто помітна, незважаючи на її виразність», ‒ вважає Любомир Медвідь, один із провідних представників сучасного українського мистецтва. Є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка (2014). Його твори зберігаються у вітчизняних музеях та приватних колекціях в Україні й за кордоном. На виставці представлені живопис та графіка митця.

Виставка «Зеновій Флінта. Творчий літопис»

Національний музей імені Андрея Шептицького, до 24 вересня

Значення творчості Зеновія Флінти (1935–1988) для українського мистецтва другої половини ХХ століття важко переоцінити. Він був неперевершеним живописцем, майстерно володів графічними техніками. Керамічні твори митця надали феномену львівської художньої кераміки особливої впізнаваності. Зеновію Флінті належить значний внесок у розвиток мистецьких вартостей тиражних творів, виконуваних на ЛКСФ. Експозиція ювілейної виставки (на головному фото) з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку та кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора. В експозиції представлено понад 350 робіт Зеновія Флінти, відібраних із музейних зібрань та приватних колекцій.

Українська керамічна платформа «Ґлей»

Mercury Art Center, до 21 вересня

Віталій Красуцький. Квартира (фото Mercury Art Center)

Mercury Art Center запустив новий щорічний проєкт – українську керамічну платформу «Ґлей». На першій виставки-ярмарку керамічного мистецтва представлені твори понад 30 митців і мисткинь з усієї України. Експозицію складають понад три сотні різноформатних керамічних робіт. Серед авторів і авторок: Ганна Лисик, Ольга Муха, родина Берез, Олег Тістол, Микола Маценко, Анна Чернова, Ярослав Качмар, митці та мисткині Львівської кераміко-скульптурної фабрики та інші.

Це щорічний проєкт, який представлятиме кераміку як сучасне мистецтво, ремесло та простір взаємодії. Мета «Ґлею» – бути міцним підґрунтям, платформою для знаходження точки опори, поштовху, підтримки й (ре)актуалізації сучасного українського керамічного мистецтва. Також варто додати, що «ґлей» – це давнє слово, яке зокрема означає пластичну глину, з якою працюють керамісти.

Відвідувачі мають можливість придбати представлені твори, до кожного з яких додаватиметься сертифікат автентичності.