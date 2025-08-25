У Львові в будівлі колишнього готелю «Імперіал», увінчаного скульптурою Меркурія, відкрили виставку художника Олега Тістола «Тіні Імперіалу».

«Це мистецька інтервенція художника в історичну споруду, відому як «будинок з Меркурієм», що перебуває на етапі чергових змін і трансформацій. За допомогою мистецтва Олег Тістол спробує проаналізувати імперський спадок і знайти нову точку опори в сучасності, що досі пронизана «руїнами імперій»», ‒ йдеться у описі виставки. Інтервенція у простір вийшла напрочуд масштабною: ретроспектива робіт Олега Тістола включає понад 300 творів, експозиція розгорнулась на на трьох поверхах та горищі.

При вході на виставку видають готельні капці, відразу налаштовуючи на історію будівлі. Розкішна споруда на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові ‒ колишній будинок Дирекції залізниці, який звели у 1887 році в стилі історизму (архітектор Вітольд Равський). На фронтоні споруди розміщено велику фігуру Меркурія авторства скульптора Леонардо Марконі. У 1897 будинок переобладнали для потреб готелю «Імперіал». Готель працював щонайменше до 1935 року, а вартість проживання у 1914 році становила від 3,50 до 12,50 крон.

Олег Тістол є відомою та яскравою постаттю в сучасному українському артпросторі. Він є співзасновником «Межі зусиль національного постеклектизму» з Костянтином Рєуновим та «Нацпрому» з Миколою Маценком. Цього разу у Львові він з’являється сам.

Художник з притаманною йому іронією ніби проводить глядача епізодами минулого, теперішнього та майбутнього. Чи спростовує він міфи, чи творить нові, не важливо. Головне що й у минулому, і у теперішньому, і, без сумніву, у майбутньому, є його майже сатирична ревізія персон, місць та подій, яскрава свіжість, легкість та живий відкритий діалог із тим, хто дивиться його роботи.

Тістол у цій експозиції жонглює просто перед носом глядача темами, символами, стереотипами та уявленнями. Він винахідливий та непередбачуваний. Він, як риба у воді, почуває себе в історії, блискавично реагує на сьогодення, завжди залишаючись актуальним. Бо він сам собі тренди.

Художник проводить глядача коридорами та кімнатами колишнього готелю. Там глядач, як водиться на таких виставках, зможе побачити твори різних періодів. Дивитись картини Тістола – процес захоплюючий сам по собі, адже їх можна розв’язувати як ребус. А можна не розв’язувати, а просто дозволити їм спілкуватись безпосередньо з емоціями. Цей проєкт до того ж розташований у будівлі, яка сама по собі надається до безкінечного розглядування. А роботи Тістола, то заховані у лабіринтах екс-готелю, то поєднані з старим мотлохом, то презентовані урочисто ідеально вписані у іншу епоху та утворюють з нею цікавий та дотепний діалог.

Додамо, що ідея проєкту «Тіні Імперіалу» належить Ігорю Абрамовичу. Консультантом є Володимир Петрашик. У межах виставки Mercury Art Center запланував супровідну програму подій. За анонсами можна стежити у соцмережах артцентру.

Перший виставковий проєкт у новій локації Mercury Art Center стане й останнім перед тим, як будівлю зачинять на ревіталізацію.