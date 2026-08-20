Нововолинський міський суд визнав винним у хабарництві директора Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Романа Чорного, який вимагав у підприємця щомісячні відкати за роботу кавового апарату в приміщенні навчального закладу. Суд призначив йому два роки ув’язнення, але звільнив від покарання через закінчення строків давності.

Як йдеться у вироку від 10 серпня, у 2018 році підприємець звернувся до директора інституту з проханням дозволити встановити кавовий апарат у приміщенні. За даними слідства, Роман Чорний погодився за умови, що щомісяця отримуватиме 20% від виторгу. У середньому це становило близько 2 тис. грн.

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У жовтні 2018 року підприємець встановив кавовий апарат на першому поверсі інституту, водночас договору оренди він не укладав і погоджень не отримував. Після цього, за матеріалами справи, Чорний тричі отримував від нього гроші.

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13 листопада того ж року директор отримав 2 тис. грн, ще 2 тис. грн – 13 грудня. Останній платіж у розмірі 5 тис. грн відбувся 21 січня 2019 року. За версією слідства, ці гроші були платою за роботу апарата упродовж двох місяців.

У суді Роман Чорний свою провину заперечив. Він заявив, що справа стала результатом провокації з боку підприємця, який раніше працював у правоохоронних органах. За словами обвинуваченого, 2 тис. грн у листопаді та ще 2 тис. грн у грудні він отримав за витрачений час і пальне. Водночас стверджував, що 5 тис. грн у січні 2019 року він взагалі не брав.

Суд врахував наявність аудіо- та відеозаписів зустрічей директора інституту з підприємцем і факт отримання грошей.

Суддя Орися Ференс-Піжук визнала Романа Чорного винним за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначила йому два роки ув’язнення із забороною на такий самий строк обіймати відповідні посади, однак звільнила від покарання через закінчення строків давності.