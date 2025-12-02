Хмельницький міськрайонний суд визнав винним директора ТОВ «Макагро» Богдана Федорчука у самовільному захопленні земель у прибережній захисній смузі річки Вілія. Чоловік розорав понад 1,58 га землі біля водойми та засіяв її соняшником. За це йому призначили штраф у розмірі 17 тис. грн, а врожай соняшника конфіскували у власність держави.

Як йдеться у вироку від 28 листопада, у квітні 2025 року директор агропідприємства, маючи в суборенді сусідню ділянку площею понад 28 га, зайшов технікою на землі прибережної смуги річки Вілія. Там він незаконно розорав три ділянки загальною площею 1,58 га, де згодом виріс соняшник. За підрахунками слідства, Плужненській громаді завдано збитків майже на 50 тис. грн.

Підсудний повністю визнав провину та погодився на угоду з прокуратурою. Суд урахував те, що злочин є нетяжким, а сам обвинувачений раніше не мав проблем із законом.

Суддя Віталій Столковський визнав Богдана Федорчука винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначив 17 тис. грн штрафу. Також в обвинуваченого конфіскують 823 кг вирощеного соняшника. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.