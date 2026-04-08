Дмитро Соколюк на судове засідання не з’явився

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним директора приватного підприємства «Трейд енд компані» Дмитра Соколюка в ухиленні від сплати митних платежів. За скоєне його оштрафували на понад 423 тис. грн.

Як йдеться у постанові від 26 березня, протягом лютого–квітня 2023 року підприємець ввіз в Україну 11 автомобілів. Для митного оформлення через декларанта подали сертифікати походження товару форми EUR.1, які за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС дають пільгу та звільняють від сплати повного мита за ставкою 10%.

Використання цих документів дозволило зменшити суму митних платежів на понад 423 тис. грн. Проте у Волинської митниці виникли сумніви щодо їхньої справжності. У відповідь на запит української сторони уповноважені органи Польщі повідомили, що ці сертифікати не є автентичними та ніколи не видавалися.

Суд дійшов висновку, що дії директора були умисними, адже саме його підприємство отримало вигоду від несплати митних платежів, а сам обвинувачений не висунув жодних претензій польським партнерам щодо «підроблених» документів.

Суддя Алла Гайдук визнала Дмитра Соколюка винним за ст. 485 Митного кодексу України та призначила штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів – 423 204 грн. Постанову ще можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що за даними аналітичного онлайн-порталу YouControl, приватне підприємство «Трейд енд компані» зареєстроване з 2020 року в Рівному. Спеціалізується на торгівлі автомобілями та технічному обслуговуванні. Власником вказаний лучанин Микола Дубинчук.