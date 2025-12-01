Підозрюваного затримали 26 листопада під час отримання грошей

Виконувача обов’язків директора Державної кримінально-виконавчої служби України №98 підозрюють у хабарництві. Посадовець вимагав у приватних підприємців відкати за укладені угоди із виправним закладом. Про це повідомили в понеділок, 1 грудня, пресслужби ДБР і прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, чиновник за винагороду надавав переваги окремим підприємцям під час укладання договорів на роботи, які виконували засуджені Шепетівської виправної колонії №98. За кожну угоду він вимагав 10% від суми контракту собі.

Правоохоронці не уточнюють прізвища підозрюваного. Проте, згідно з деклараціями про доходи за 2024 і 2025 роки, на цій посаді перебував Іван Кучерук.

«Протиправні дії викрили завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення дротових малопомітних перешкод. Сума контракту становила 6 млн грн, тож чиновник запросив 600 тис. грн за сприяння у прийнятті рішення», – повідомляє ДБР.

У вересні цього року посадовець отримав першу частину хабаря – 150 тис. грн. Решту 405 тис. грн та 1300 доларів підприємець передав 26 листопада. Після цього директора колонії затримали.

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою великого хабаря за попередньою змовою). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у 499 тис. грн. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення.