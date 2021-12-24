Перевірка меню в харчоблоці Гончарівської школи проводилася в середині жовтня 2021 року

Монастириський районний суд оштрафував директорку Гончарівської школи Зоряну Паньків за те, що у стравах зі шкільного меню виявили перевищення норми нітратів. Так, згідно з висновками комісії, у буряках шкідливі речовини перевищували норму майже вдвічі. Сама жінка пояснила це тим, що у школі просто відсутній прилад для вимірювання вмісту нітратів.

Працівники районного відділення Держпродспоживслужби у жовтні 2021 року відбирали зразки страв для дошкільнят і учнів початкової школи. За результатами лабораторного дослідження, у червоному буряку, який подавали у столовій Гончарівської школи, виявили перевищення норми нітратів.

«Директорка Гончарівської школи допустила до реалізації у харчоблоці буряка столового, який за вмістом нітратів перевищує допустимі рівні концентрації та містить 2578 мг/кг нітратів при нормі 1400 мг/кг. Згідно з експертним висновком Держпродспоживслужби, керівник закладу порушила державні санітарні норми і вчинила адміністративне правопорушення», – йдеться в постанові Монастириського райсуду.

Під час судового засідання директорка школи Зоряна Паньків свою провину визнала. І пояснила судді, що у гімназії немає приладу для вимірювання рівня нітратів у продуктах харчування, тому вона не знала, що вміст нітратів у буряку є аж на стільки вищим.

Суддя Монастириського райсуду Ігор Галіян визнав керівницю школи винною у адміністративному порушенні, присудивши їй штраф у 102 грн. Окрім цього, Зоряна Паньків повинна сплатити в дохід держави 454 грн судового збору.