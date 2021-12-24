У січні цього року чиновники вже отримували штрафи за неякісне очищення доріг від снігу

Луцький міський голова Ігор Поліщук оштрафував двох чиновників за неякісне прибирання снігу на дорогах. Директора підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка позбавлять 25 тис. грн, директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк сплатить 15 тис. грн. Посадовців штрафують не вперше, у січні цього року їх вже позбавляли премій через погане очищення доріг від снігу.

Про штрафи на чиновників повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у п'ятницю, 24 грудня, в своєму Facebook. За його словами, оштрафують директора підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка та директора департаменту житлово-комунального господарства Миколу Осіюка.

«Оштрафував за неналежне прибирання снігу та неякісну очистку доріг на 25 000 грн директора КП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка та на 15000 грн директора департаменту ЖКГ Миколу Осіюка», – зазначив Ігор Поліщук. У коментарях він додав, що гроші посадовці виплатять зі своєї зарплати.

У коментарі ZAXID.NET Володимир Марценюк зазначив, що 25 тис. грн становить близько 60% від його зарплати. Рішення про штраф чиновник коментує обережно. «Це його рішення [міського голови]. Я з ним ще не розмовляв, не бачився. Працюю по місту в зв'язку з погодніми умовами. Пізніше буду з ним розмовляти, тоді буду розуміти, яка підстава для цього», – зазначив посадовець.

Станом на ранок 24 грудня на дорогах Луцька чотири одиниці техніки працюють на посипанні доріг та ще дві – на очищенні від снігової «каші». Вночі на дорогах працювали п'ять автомобілів і ще п'ять очищували тротуари. За словами Володимира Марценюка, для очищення міста від снігу наразі цього достатньо, у разі сильніших снігопадів будуть залучати техніку приватних підрядників.

«Є технологія. З одного боку, добре було б, щоб цієї каші на дорогах не було. З іншого боку, якщо ми під час снігопаду посипаємо цю кашку сіллю або сумішшю, ми не можемо її забирати, тому що тоді ми зробимо лід. І тут потрібно ловити середину. Бо тільки ми заберемо цю суміш, або сіль заберемо, яка знаходиться у кашці, ми одразу зробимо лід, і буде дуже слизько», – пояснив Володимир Марценюк.

Зазначимо, це не вперше Микола Осіюк та Володимир Марценюк отримують штрафи. Зокрема, 7 січня 2021 мер позбавив їх премій через неякісне очищення доріг міста від снігу. Як зазначав Микола Осіюк, премія становить близько 40% від його посадового окладу. Обоє чиновників рішення міського голови не оскаржували та обіцяли виправитись.