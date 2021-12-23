Іваничівський райсуд призначив 42,5 тис. грн штрафу депутатові Поромівської сільради, який не подав декларацію за 2020 рік. У суді чоловік пояснив, що має погані навички користування комп'ютером, крім того, йому ніхто не пояснював, як правильно подавати декларацію. Суд визнав чоловіка винним у порушенні статті про умисне неподання декларації та призначив мінімальне покарання.

Як йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 23 грудня, обвинувачений Віталій Радзивилюк був депутатом Поромівської сільської ради від партії УКРОП з 2016 по 2020 рік. Чоловік був зобов'язаний подати декларацію за 2020 рік до НАЗК, втім, він цього не зробив.

У суді чоловік визнав свою провину. «Пояснив суду, що дійсно не подав декларацію, оскільки не має навиків користуватися комп'ютером та його ніхто не вчив як подати декларацію, а для нього це складно. Просить суворо його не карати, оскільки пенсіонер та хворіє», – йдеться в матеріалах справи.

Про чоловіка відомо, що він має інвалідність 2 групи, одружений, отримує пенсію. До цього випадку судимостей не мав.

Суддя Марта Федечко визнала екс-депутата винним у порушенні ст. 366-3 ККУ (умисне неподання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування) та призначила йому штраф 42,5 тис. грн. Крім того, протягом року чоловік не матиме права обіймати державні посади чи посади в місцевому самоврядуванні.