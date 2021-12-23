Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня

Чехія з 27 грудня вимагатиме від українських громадян негативний результат ПЛР-тесту навіть попри проходження повного курсу вакцинації. Про це повідомляється на порталі «Поради подорожуючим від консульської служби МЗС», пише «Європейська правда».

«З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)», – йдеться у повідомленні.

При цьому, для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.

ЗМІ нагадує, що станом на 23 грудня в’їзд до Чехії дозволено українцям, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield – за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно українським міжнародним ковід-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку «Дія» (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.