Левиць везуть до столичного Центру порятунку диких тварин

У Хмельницькому поліцейські та зоозахисники вилучили двох левиць, які втекли 15 листопада з вольєра приватного реабілітаційного центру. Після інциденту правоохоронці розпочали розслідування та вже оголосили власнику притулку підозру в утриманні тварин у неналежних умовах.

Як повідомили 21 листопада в організації UAnimals, левиць Сіму та Сімбу ввели у стан медикаментозного сну й транспортують до столичного Центру порятунку диких тварин. Надалі хижаків планують відправити на реабілітацію в Південноафриканську Республіку.

«Аби вивезти тварин за кордон, потрібно провести медичну діагностику. Усі ці процедури, а також послуги ветлікарки під час вилучення левиць і пальне для транспортування оплачує UAnimals», – повідомили зоозахисники.

Пресслужба поліції Хмельницької області підтвердила, що слідчі надали дозвіл на вилучення тварин. Причиною цього стали неналежні умови їх утримання. За даними слідства, вольєри не були належним чином обладнані та не відповідали ветеринарно-санітарним нормам. Крім того, 57-річний власник не мав дозвільних документів на утримання таких тварин.

Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, 15 листопада із реабілітаційного центру на вул. Кості Степанкова у Хмельницькому втекли дві левиці. Одну тварину вдалось розшукати вранці, пошуки другої тривали до вечора. За словами власника притулку Сергія Пальохіна, невідомі зламали замки на дверях вольєра, унаслідок чого стався інцидент.