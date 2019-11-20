До України не дійшло понад 35 млн доларів військової допомоги США

Понад 35 мільйонів доларів з 400 мільйонів військової допомоги Україні, яку затримав президент США Дональд Трамп, не були передані Україні. Про це повідомило видання Los Angeles Times.

Дослідивши документи про витрати Пентагону, журналісти з'ясували, що допомогу схвалили ще минулої осені, але 35,2 млн доларів, призначені для покупки Києвом озброєнь та оснащень зв’язку військових кораблів, залишаються у казначействі США.

«Не ясно, чому гроші не були передані, і члени Конгресу вимагають відповіді», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, що на початку вересня 2019-го інформатор з Білого дому подав скаргу до Конгресу, у якій йшлося, що Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019-го нібито, в обмін на відновлення військової допомоги Україні, вимагав відновити розслідування у справі компанії Burisma, у раді директорів якої працював Гантер Байден, син конкурента Трампа на виборах 2020, демократа Джо Байдена.

У Конгресі США почали розслідування щодо можливих спроб Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані тиснути на українську владу. 24 вересня у Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Трампу. Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.