Добовий приріст хворих на Львівщині прискорився до 155

На Львівщині на коронавірус захворіло вже 3227 людей7 хворих на корон

Кількість людей, що інфікувалися коронавірусом, на Львівщині зростає. Вчора у лабораторіях провели 558 ПЛР-досліджень і отримали 155 позитивних результатів. Це найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції з часу карантину, повідомила заступниця міського голови, керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

З 558 ПЛР-досліджень, які зробили вчора, 481 - нові проби, тобто ті, які відібрали у хворих напередодні. З них отримали 136 позитивних результатів. Серед тих, у кого підтвердили коронавірус, є 65 львів’ян. Ще 77 аналізів на дослідження було взято з тих, що стояли у черзі. І з них отримали 19 позитивних результатів.

Загалом станом на ранок, 17 червня, на Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 3227 мешканців області. З них 644 хворих вже одужали.

106 хворих, у яких діагностували коронавірус, померли. Учора ввечері у Львівській обласній інфекційній лікарні померла ще одна 66-річна львів’ янка, яка була на ШВЛ. ПЛР- дослідження підтвердило у неї коронавірусну інфекцію ще тиждень тому. Найвірогідніше, пацієнтка підхопила коронавірус у магазині, бо за час карантину уникала людних місць і ходила лише за продуктами.

Детальніше про кількість хворих, які захворіли у вашому місті чи селі можна дізнатися тут.