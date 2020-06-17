Добовий приріст хворих на Львівщині прискорився до 155

Covid-19 виявлено у 3227 мешканців області

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 08:5932900

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Добовий приріст хворих на Львівщині прискорився до 155
фото Романа Балука
На Львівщині на коронавірус захворіло вже 3227 людей7 хворих на корон

Кількість людей, що інфікувалися коронавірусом, на Львівщині зростає. Вчора у лабораторіях провели 558 ПЛР-досліджень і отримали 155 позитивних результатів. Це найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції з часу карантину, повідомила заступниця міського голови, керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

З 558 ПЛР-досліджень, які зробили вчора, 481 - нові проби, тобто ті, які відібрали у хворих напередодні. З них отримали 136 позитивних результатів. Серед тих, у кого підтвердили коронавірус, є 65 львів’ян. Ще 77 аналізів на дослідження було взято з тих, що стояли у черзі. І з них отримали 19 позитивних результатів.

Загалом станом на ранок, 17 червня, на Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 3227 мешканців області. З них 644 хворих вже одужали.

106 хворих, у яких діагностували коронавірус, померли. Учора ввечері у Львівській обласній інфекційній лікарні померла ще одна 66-річна львів’ янка, яка була на ШВЛ. ПЛР- дослідження підтвердило у неї коронавірусну інфекцію ще тиждень тому. Найвірогідніше, пацієнтка підхопила коронавірус у магазині, бо за час карантину уникала людних місць і ходила лише за продуктами.

Детальніше про кількість хворих, які захворіли у вашому місті чи селі можна дізнатися тут.

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