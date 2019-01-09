Дочірнє підприємство Volkswagen буде продавати «чисту» електроенергію

Компанія Volkswagen створила підприємство, яке буде постачати електрику з поновлюваних джерел, а також розробляти і продавати зарядні пристрої для електромобілів.

За повідоменням Deutsche Welle, у вівторок, 8 січня, Volkswagen оголосила про створення дочірнього підприємства Elli Group GmbH, яке буде пропонувати електроенергію і можливості для зарядки електромобілів. У компанії наголошують, що Elli Group GmbH буде з лютого постачати електрику, отриману з відновлюваних джерел, без шкідливих для навколишнього середовища викидів вуглекислого газу.

У планах Elli Group GmbH також розробляти і продавати власникам електромобілів зарядні пристрої для домашнього та корпоративного користування, консультувати компанії, що мають намір перевести свій автопарк на електропривод. З допомогою Elli Group GmbH Volkswagen має намір збільшити кількість зарядних станцій на парковках для своїх співробітників з 1000 до 5000 до 2020 року, а також надати до цього терміну пристрої для зарядки електромобілів всім своїм 4000 дистриб'юторам і партнерам по сервісу в Євросоюзі.