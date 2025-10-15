Чарлі Кірка застрелили під час його виступу в Університеті долини Юти 10 вересня

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 14 жовтня, нагородив консервативного блогера Чарлі Кірка посмертно президентською медаллю Свободи. Про це повідомив телеканал CNN.

Нагороду отримала вдова вбитого активіста Еріка Кірк. Представляючи нагороду, військовий помічник оголосив, що США вшановують Кірка як «мученика за правду та свободу».

Церемонію нагородження Трамп провів через кілька годин після того, як повернувся до Білого дому після поїздки на Близький Схід. Американський президент вручив нагороду в день, коли Чарлі Кірку мало виповнитися 32 роки.

У своїй промові Трамп подякував Кірку за допомогу в перемозі та мобілізації молодих виборців для участі у виборах, жартома зазначивши, що без нього в Білому домі замість нього могла б опинитися колишня віцепрезидентка Камала Гарріс.

Президентська медаль Свободи – найвища цивільна нагорода у США, яку вручають людям, які зробили «особливий внесок у безпеку або національні інтереси Сполучених Штатів», світовий мир або «інші значні громадські чи приватні починання».

Під час своєї першої каденції (2017-2021 роки) Трамп нагородив президентською медаллю Свободи 24 людей, зокрема Елвіса Преслі.

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Кірк – 31-річний консервативний коментатор і правопопулістський ведучий подкастів з кількамільйонною авдиторією. У 18 років він заснував організацію Turning Point USA, яка поширює консервативні ідеї серед американських студентів. Кірк працював особистим помічником старшого сина Трампа Дональда Трампа-молодшого.

Після публічної підтримки Трампа з 2016 року статки Кірка зросли утричі, а сам активіст придбав кілька маєтків та зіграв весілля коштом Turning Point USA.

У своїх виступах Кірк неодноразово критикував американську допомогу Україні та систематично поширював тези російської пропаганди. Активіст закликав зосередитися на внутрішніх проблемах США і Китаї.

У Чарлі Кірка вистрелили під час його виступу в Університеті долини Юти 10 вересня 2025 року. Від отриманого поранення в шию він помер у лікарні. Імовірним вбивцею Кірка виявився 22-річний студент Тайлер Робінсон зі штату Юта.