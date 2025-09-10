Чарлі Кірка підстрелили під час виступу в одному з університетів

У США під час виступу в університеті Юти вчинили замах на консервативного активіста, блогера та прихильника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Поліція затримала підозрюваного, а пораненого активіста госпіталізували, повідомило у середу, 10 вересня, BBC із посиланням на поліцію. Від отрианого поранення він помер у лікарні, повідомив у своїй соцмережі президент США Дональд Трамп.

За даними правоохоронців, під час заходу за участі Чарлі Кірка в Університеті долини Юти в Оремі, пролунав постріл. Активіста поранили у шию, його госпіталізували.

Early reports say that Charlie Kirk has been shot at. pic.twitter.com/B3oWK6AVIi — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Підозрюваного у стрілянині затримали.

На інформацію про поранення Кірка відреагували президент США Дональд Трап та віце-президент Джей Ді Венс. Вони закликали молитися за Кірка, назвавши його «чудовим хлопцем».

Доповнено 23:45. Дональд Трамп підтвердив смерть Чарлі Кірка.

«Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не мав серця молоді у США краще, аніж Чарлі. Його любили та ним захоплювалися усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині», – написав Трамп.

Зазначимо, 31-річний Чарлі Кірк – консервативний коментатор і правопопулістичний ведучий подкастів з мільйонами підписників. У 18 років він заснував організацію Turning Point USA, яка поширює консервативні ідеї серед студентів у кампусах США. Кірк працював особистим помічником старшого сина Трампа Дональда Трампа-молодшого.

Після публічної підтримки Трампа з 2016 року статки Кірка зросли утричі, а сам активіст придбав кілька маєтків та зіграв весілля коштом Turning Point USA.

У своїх виступах Кірк неодноразово закликав припинити допомогу Україні. Центр протидії дезінформації повідомляв, що блогер систематично поширював тези російської пропаганди.