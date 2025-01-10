Нещодавно Трамп заявив, що сподівається завершити повномасштабну російсько-українську війну за пів року

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч між ним і президентом Росії Владіміром Путіним, готується, утім він не назвав конкретних термінів. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на виступ Трампа на зустрічі з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида в четвер, 9 січня.

«Президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безлад», – заявив Дональд Трамп і додав, що США організують цю зустріч.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити російсько-українську війну за 24 години після його обрання, а згодом – після його інавгурації 20 січня.

Нещодавно обраний президент США розкритикував політику адміністрації Джо Байдена щодо війни в Україні. Трамп поширив пропагандистський наратив про те, що РФ розвʼязала повномасштабну війну через порушення домовленостей про невступ України в НАТО. Також він додав, що сподівається завершити повномасштабну російсько-українську війну за пів року.

8 січня Кіт Келлог, спецпосланець щодо України в адміністрації обраного президента, повідомив, що США хочуть розв’язати питання війни в Україні за 100 днів від інавгурації Трампа. Конкретних кроків для закінчення повномасштабної війни в Україні спецпредставник не назвав.