Донецька поліція перекрила міжрегіональний канал наркоторгівлі

У середу, 31 жовтня, співробітники поліції Донецької області припинили діяльність угрупування, яке налагодило поставки метамфітаміну на Донбас. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП.

Правоохоронці розповіли, що після затримання кількох кур'єрів у Маріуполі, було з'ясовано, що поставки наркотичних речовин здійснюються з Києва. Після затримання організаторів каналу наркоторгівлі стало відомо, що виготовлення психотропної речовини було поставлено на конвеєр. Кожні 2-4 дні дві нарколабораторії давали близько 800 грам продукції на загальну суму близько півмільйона гривень за цінами «чорного ринку». Поставки тривали близько шести місяців.

Поліцейські вилучили хімічне обладнання, прекурсори, вогнепальну зброю та крупну партію психотропних речовин.